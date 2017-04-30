الرملة: محاضرة توعية وإرشاد لطلاب الثواني عشر في مدرسة الهدى

قام مندوبون عن مؤسسة التأمين الوطني بتنظيم محاضرة توعية وإرشاد لطلاب الثواني عشر من مدرسة الهدى في الرملة

عمّم مكتب عضو بلدية الرملة، المحامي موسى سابا، بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"بمبادرة من عضو البلدية المحامي موسى سابا، قام مندوبون عن مؤسسة التأمين الوطني بتنظيم محاضرة توعية وإرشاد لطلاب الثواني عشر من مدرسة الهدى في الرملة، كسلسلة محاضرات وعد بها المحامي موسى سابا لجميع طلاب الثواني عشر في المدارس العربية في مدينة الرملة، والتي تهدف لتوعية الجيل الصاعد حول حقوقه وواجباته. ونتوجه بالشكر لمدير مدرسة الهدى الاستاذ لمعي عيسى والطاقم التعليمي على تعاونهم من اجل انجاح هذه المحاضرة"، إلى هنا البيان.



المحامي سابا مع مندوبي التأمين الوطني