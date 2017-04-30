اليونايتد يكتفي بالتعادل أمام سوانزي على ملعب أولد ترافورد

بهذا التعادل يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 65 ليبقى خامساً خلف مانشستر سيتي بفارق الأهداف ، فيما يظل سوانزي سيتي في المركز 18 برصيد 32 نقطة

أضاع مانشستر يونايتد نقطتين جديدين في صراع المركز الرابع باكتفائه بنتيجة التعادل (1-1) أمام ضيفه سوانزي سيتي على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز .



صور من المباراة

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة على الرغم من سيطرة مانشستر يونايتد على مجمل فتراته لكن مع خسارة جهود ظهيره الأيسر لوك شاو الذي انضم إلى لائحة المصابين في تشكيلة جوزيه مورينيو .وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني بشكل أقوى حيث نجح في افتتاح التسجيل سريعاً عبر قائده واين روني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 48 ، وفيما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بفوز الشياطين الحمر خطف نجم سوانزي سيجوردسون هدف التعادل في الدقيقة 80 لتنتهي المواجهة على ذلك .

وبهذا التعادل يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 65 ليبقى خامساً خلف مانشستر سيتي بفارق الأهداف ، فيما يظل سوانزي سيتي في المركز 18 برصيد 32 نقطة .