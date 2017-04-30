مجلس طلعة عارة يباشر بتجهيز مسار مشي بمسافة 5 كيلو متر

جاء في بيان مجلس محلي طلعة عارة:

إنجازنا لهذا المشروع المتميز في منطقتنا، سوف يتيح المجال أمام أبناء قرانا، افراداً وعائلات، طلاب مدارس ومجموعات من القيام بجولات ترويحية وتعليمية وسط مكان قريب منهم

من المنتظر أن يشرع مجلس محلي طلعة عارة، خلال الاسابيع المقبلة، بترميم وادي "المشرع" وتجهيز مسار مشي بمسافة 5 كيلو متر، يبدأ من شرق قرية مصمص ويمتد حتى الأحراج المحاذية لشارع 66. واوضح مجلس طلعة عارة في بيان عمّمه بهذا الخصوص: " انه استمراراً للمشاريع العديدة التي نقوم بتنفيذها في قرانا الخمس، يسرّنا أن نُعلم أهلنا الكرام، بأننا سنباشر العمل في غضون الاسابيع القادمة بمشروع تطوير وادي " المشرع " وتجهيز مسار مشي بمسافة 5 كيلو متر، يبدأ من شرق بلدة مصمص مروراً بمحاذاة بلدتي مشيرفة والبياضة ويمتد الى منطقة وادي المشرع - زلفة - حتى الأحراج المحاذية لشارع 66 ".



واضاف المجلس في بيانه:"إن إنجازنا لهذا المشروع المتميز في منطقتنا، سوف يتيح المجال أمام أبناء قرانا، افراداً وعائلات، طلاب مدارس ومجموعات من القيام بجولات ترويحية وتعليمية وسط مكان قريب منهم، تظلله مناظر الطبيعة الخلابة، فضلاً أن هذا المشروع من شأنه تعزيز التواصل الجغرافي والاجتماعي بين بلداتنا الى جانب تعميق الانتماء للأرض وجمالية مناطقنا البيئية، ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع لجهة المحافظة عليها. كذلك، فإن توفير مسار مشي في هذا الموقع، سيشكل متنفساً للمواطنين لممارسة رياضة المشي والجرّي وسط بيئة آمنة وصحية، بعيداً عن رياضة المشي على الطرقات والشوارع الرئيسة، والمحفوفة بمخاطر مرور السيارات بجانب المشاة ".

يشار الى أن هذا المشروع يأتي في " إطار الشراكة " بين مجلس محلي طلعة عارة ومجلس اقليمي مجيدو، علماً ان تكاليف تنفيذ أعمال المرحلة الاولى من هذا المشروع تبلغ نحو مليون و700 الف شيكل تمّ تجنيدها من مكتب مناطق " المساحات المفتوحة "، وفقًا لما ورد في البيان.