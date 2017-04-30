الشرطة: لائحة اتّهام ضد 6 أشخاص من كفركنا بتهمة اختطاف رجل من الزرازير

الشرطة:

تم اليوم الاحد في المحكمة المركزية في الناصرة تمديد فترة اعتقال 6 المتهمين الضالعين (18-40 عاما) وذلك حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القضائية

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري بيانًا جاء فيه: "مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال 6 مشتبهين من كفركنا بالضلوع في اختطاف مواطن في الاربعينات من عمره من بلدة الزرازير، وذلك يوم 15.04 الجاري تم اليوم الاحد في المحكمة المركزية في الناصرة تمديد فترة اعتقال 6 المتهمين الضالعين (18-40 عاما) وذلك حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القضائية ضدهم جنبا للتقدم بلوائح الاتهام في حقهم بالضلوع في ملف الخطف بهدف القتل، الابتزاز والابتزاز بالقوة، تحت التهديد واخفاء مخطوف والتآمر لتنفيذ جريمة وغيرها من البنود ذات الصلة، كل وفق ما نسب اليه" بحسب الشرطة.



وأضافت السمري: "للتذكير وفقا لملف التحقيقات فقد قام أحد الضالعين المتهمين بالتوجه في ساعات ليلتها الى منزل المواطن من الزرازير، وبينهما معرفة سابقة، وطلب منه مرافقته في سفرة ما، ومع موافقة المواطن من الزرازير على الأمر وصعوده للسيارة فوجئ بوجود متهمين اثنين آخرين يستقلانها، مهددين اياه بعدم المقاومة والا سيلحقان الاذى به، وأشارا الى سيارة اخرى ترافقهم، مواصلين بسيرهم حتى وصلوا إلى حقل قمح واسع جدا بالقرب من مفترق بيت ريمون - منطقة كفركنا، وعندها ترجلوا مع المواطن المخطوف من الزرازير الى الحقول واعتدوا عليه بالضرب وقيّدوه وحتى انهم تسببوا له بحروق في جسده بواسطة جمرات نار. وطالب المتهمون من المواطن دفع مبلغ بالاف الشواقل كفدية مقابل اطلاق سراحه، رغم توضيحه أمامهم أنّه لا يملك المبلغ واتصلوا بأسرته مطالبين دفع الفدية مقابل اعادته، وبالتالي قام احد اشقاء المخطوف بالتوجه سريعا للشرطة التي استطاعت بجهود حثيثة وباستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة، ومروحية شرطية من التوصل الى مكان المخطوف في عمق الحقول الواسعة هناك، سريعا وتمكنت من اعتقال متهم واحد، مع هرب 5 متهمين اخرين ومن ثم تمّ ادراكهم بعد مطاردة قصيرة، حيث كانوا يختبئون وسط الحصيد والغلال. كما وتمّ ضبط السيارتين الضالعتين في المنطقة هناك ليلتها" إلى هنا نصّ البيان.