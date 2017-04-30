كونتي: لوكاكو؟ لدينا دييجو كوستا هو أفضل مهاجم في العالم

يلتقي تشيلسي بفريق إيفرتون، ضمن الجولة الـ35 من عمر الدوري الإنجليزي هذا المساء

شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

تمنى الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي أن لاعبه دييجو كوستا يعطي البلوز النقاط الثلاث من لقاء إيفرتون بالبريمير ليج، مشيراً إلى أن كوستا يعتبر أفضل مهاجم في العالم.



كونتي يحيي دييجو كوستا

ويلتقي تشيلسي بفريق إيفرتون، ضمن الجولة الـ35 من عمر الدوري الإنجليزي هذا المساء، وهدف كونتي هو الفوز فقط، لكي يقترب أكثر من حصد لقب البريمير ليج.

وتحدث كونتي قبل لقاء إيفرتون مساء اليوم الأحد قائلاً: " لوكاكو ؟ بالتأكيد لاعب جيد، وأظهر لنا ذلك في المواسم السابقة بفضل أهدافه الكثيرة".

وأضاف: "ولكننا نمتلك دييجو كوستا، والذي يعتبر لاعباً مهماً بالنسبة لنا هذا الموسم، وأتمنى أن يعطينا كوستا الثلاث نقاط اليوم". وتابع: "بالتأكيد لوكاكو وكوستا لاعبان كبيران، ولكنني أرى أن دييجو هو أفضل مهاجم في العالم".



لوكاكو مهاجم إيفرتون