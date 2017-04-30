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أخبار محليات إصابة عامل (25 عامًا) جراء سقوطه عن ارتفاع في القدس

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القدس والقضاء إصابة عامل جراء سقوطه عن ارتفاع في القدس
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إصابة عامل (25 عامًا) جراء سقوطه عن ارتفاع في القدس

الإسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب (25 عامًا) والذي وصفت إصابته بالمتفاوتة بين المتوسطة والخطيرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 10:52:41 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 09:24 حول سقوط عامل خلال عمله (يبدو بعد تعرضه لصعقة كهربائية) في هر هرتسل في القدس، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب (25 عامًا) والذي وصفت إصابته بالمتفاوتة بين المتوسطة والخطيرة مع إصابات في الاطراف والرأس وهو بكامل وعيه وحالته مستقرّة، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى شعاري تسيدك" وفقًا للبيان.

 

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