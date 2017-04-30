بيكيه: أحب اللعب على ملعب إسبانيول لانه يشبه كثيرًا البرنابيو

بيكيه:



لدينا مباراة صعبة أخرى ضد فياريال. حين تصل لهذه النقطة يصبح كل شيء صعب

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عبر مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكي ه عن رضاه على أداء فريقه في الفوز على إسبانيول برشلونة (3ـ0) في ديربي المدينة.



بيكيه ونجوم برشلونة بعد الفوز في البرنابيو

وقال بيكيه لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "لعبنا مباراة جيدة للغاية. سيطرنا حين حصلنا على (1ـ0). عادة نحصل على نتائج جيدة هنا، و فعلنا ذلك مرة أخرى. إنهم فريق جيد. اللعب هنا دائما صعب بسبب رغبتهم في الإطاحة بنا. لكن (0ـ3) تظهر أننا متفوقون بكثير".

وأضاف: "لدينا مباراة صعبة أخرى ضد فياريال. حين تصل لهذه النقطة يصبح كل شيء صعب. يجب أن نستمر في الفوز ونكون جاهزين حين يسقط ريال مدريد".

عن الأهازيج المسيئة له و لبرشلونة: "أحب اللعب على ملعب إسبانيول ، جنبا إلى جنب مع ملعب ريال مدريد، ملعبهم يشبه البرنابيو لذلك أعشقه. معطم الناس هنا متعلمون، الأقلية هي التي تفتعل الضوضاء. أحاول القيام بعملي فقط، و لا أهتم بالأشخاص الذي يأتون هنا للتخلص من إحباطهم".