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أخبار سياسة معركة الحرية والكرامة: الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي

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الأسرى يواصلون إضراب الحرية والكرامة
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معركة الحرية والكرامة: الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي

من مطالب الأسرى:

إنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-30 07:42:26 A A

دخل أكثر من 1500 أسير في السجون الاسرائيلية يومهم الرابع عشر في إضرابهم عن الطعام تحت عنوان إضراب الحرية والكرامة بقيادة الأسير مروان البرغوثي، والذي يهدف لتحقيق المطالب الأساسية الذي يحتاجها كل أسير داخل السجون منها استعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى، والي تمّ تحقيقها في السابق خلال الخوض في العديد من الإضرابات على مدار سنوات طويلة من الأسر.  


من أحدى المظاهرات التضامنية مع الأسرى في الضفة الغربية

وأشارت اللجنة الإعلامية المبثقة عن هيئة سؤون الأسرى أنّ: "الأوضاع الصحية الأسرى المضربين عن الطعام تسوء يومًا بعد يوم وتتجه نحو الخطورة، بالذات بعد فقدان الكثير منهم أكثر من 10 كيلو غرام من أوزانهم، بالإضافة إلى آلام الرأس والمعدة والمفاصل وهبوط في ضغط الدم وضعف القدرة على الحركة".

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