فرع هندسة البرامج - مدرسة السلام الشاملة بشيخ دنون يفوز بالمرتبة الاولى

استمرت عملية تطور التطبيق 10 اسابيع تخللها ايام تعليمية بشركة مايكروسوفت بمدينة رعنانا، وقد تم دعم التطبيق علميا من قِبل د. نوعام كارش محاضر بجامعة حيفا ومختص بمرض الزاهايمر

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" كان اشتراكا مشرفا لست طالبات من الصف العاشر (1) فرع هندسة البرامج؛

اية اصلان والين نصرة - مبرمجات ، ديما اصلان ورزان حمود - منسقات،روزيت دراز- مبرمجة ومبادرة، جمال سمنية مبادرة. حيث قُمن ببرمجة تطبيق للهواتف النقالة الذي يساعد مرضى الزهايمر. حيث يقوم التطبيق بملاءمة موسيقى لمرضى الزهايمر بالاعتماد على المشاركة والحكمة الجماعية "חוכמת ההמונים" . وتعتمد فكرة التطبيق على اكتشافات وأبحاث حديثة افادت ان هذه الموسيقى وخاصة التي كان يستمع لها المريض عند صغره او في شبابه تُحسن من حالته النفسية وتساعده على التواصل مع الذين حوله وتقلل من استهلاكه".





واضاف البيان "استمرت عملية تطور التطبيق 10 اسابيع تخللها ايام تعليمية بشركة مايكروسوفت بمدينة رعنانا، وقد تم دعم التطبيق علميا من قِبل د. نوعام كارش محاضر بجامعة حيفا ومختص بمرض الزاهايمر. رافق الطالبات معلمو فرع هندسة البرامج بالمدرسة المعلمة نيفين عفيفي والاستاذ سامح عباس و المهندس ماريوس من قبل شركة مايكروسوفت.هذه المنافسة تُقام سنويا ضمن المباردة المعروفة عالميا I4G-Innovate For Good والتى تقام بالدولة برعاية وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت وجمعية تبواح. وتشترك بها مجموعة من المدارس السباقة بموضوع هندسة البرامج وقد تم اختيار مدرستنا للسنة الثانية على التوالي حيث حصدنا المرتبة الثانية السنة السابقة والأولى حسب اختيار الجمهور".



واضاف البيان "يوم المسابقة أُقيم بمركز بيرس للسلام بتل ابيب وقد بدأ من الساعة العاشرة صباحا من تحضيرات وتجربة العروض ومن ثم وصول الجمهور والحكام الساعة 16:30 حيث قاموا بتفحص تطبيقات كل المجموعات والاستماع لشرح الطالبات ومشاهدتهن يجربن التطبيق على هواتفهن النقالة. وفي هذه الساعات حضر وفد مدرسة السلام بقيادة المديرة المعلمة سماهر زيني والنائب ومربي الصف الاستاذ محمد اصلان ومستشارة المدرسة هبة يحيى وزملاء الطالبات المتنافسات. الساعة 18:00 بدأ الحدث المركزي بأُدوتوريوم مركز بيرس للسلام حيث قامت كل مدرسة بعرض تسويقي للتطبيق بحضور طاقم التحكيم وقد مثلنا الطالبتين جمال سمنية وروزيت دراز. وقد حازتا على اعجاب الحكام والجمهور.وفي المرحلة الأخيرة تم الإعلان عن الفائزين بعد اجتماع طاقم التحكيم و قد كان نصيبنا المرتبة الأولى بجدارة".

وقد ضم طاقم التحكيم:

שלי לנצמן, מנכלית מיקרוסופט ישראל

דפנה ליפשיץ, מנכלית עמותת תפוח

ד”ר עופר רימון, סמנכל תקשוב וטכנולוגיה במשרד החינוך

חילי טרופר, ראש אגף חינוך, תרבות ורווחה בעיריית ירוחם

وقد قام على تنظيم المسابقة ويوم المنافسة.

הגר קוסטיאנובסקי, אחריות תאגידית מיקרוסופט ישראל

דלית מור, רכזת תוכן עמותת תפוח

איריס ברגורי צור, משרד החינוך

אביה אשר, מנהל פרויקטים עמותת תפוח