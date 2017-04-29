رهط: إصابة طفل (6 سنوات) بجراح خطيرة جراء سقوط جسم ثقيل عليه

الإسعاف:

تمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 17:58 حول إصابة طفل (6 سنوات) والذي تمّ إحضاره إلى مركز مادا في رهط، جراء وعلى ما يبدو إصابته بجسمثقيل سقط عليه، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جراحه بالخطيرة، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا، وقد أصيب في رأسه" وفقًا للبيان.