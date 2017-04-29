بابا الفاتيكان يترأس قداسًا في مصر: التطرف الوحيد المجاز هو تطرّف المحبة

البابا فرنسيس:

التطرّف الوحيد المُجاز هو تطرّف المحبّة

الإيمان الحقيقي هو الذي يُنعش القلوب ويجعلنا أكثر محبّة ويدفعنا إلى محبة الجميع دون مقابل

أفادت مصادر مصرية أنّه: "ترأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم السبت، القداس الإلهي تحت شعار "بابا السلام.. في مصر السلام"، في استاد الدفاع الجوي بحضور 25 ألف مسيحي من كافة محافظات مصر" وفقًا للمصادر.



بابا الفاتيكان

وأشارت المصادر إى أنّ: "عملت السلطات المصرية على تجهيز خاص للتحضير للقداس، والذي شمل إجراءات أمنيّة مكثّفة جدًّا، كما وشملت الاستعدادات داخل استاد الدفاع الجوي تغطية أرضية الاستاد بالكامل بشرائح بلاستيكية والسجاد ومقاعد المصلين، وتجهيز ثلاث منصات رئيسية على أرضية الاستاد، وتخصيص واحد منهم للهيكل المقدس أو ما يسمى بالمذبح والذي أقام به البابا صلاة الفاتيكان. وتمّ عرض فيلمين تسجيليين عن حياة البابا فرنسيس منذ النشأة وحتّى تولّيه رئاسة الفاتيكان إلى جانب مادة عن الكنائس التي تضررت بسبب العمليات الإرهابية التي وقعت في وقت سابق آخرها في كنيستي الاسكندرية وطنطا، والتي قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميمها ورفع كفاءتها وتطويرها، حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي" وفقًا للمصادر.

وفي كلمة لبابا الفاتيكان فرنسيس قال: "التطرّف الوحيد المُجاز هو تطرّف المحبّة" وتابع: "الإيمان الحقيقي هو الذي يُنعش القلوب ويجعلنا أكثر محبّة ويدفعنا إلى محبة الجميع دون مقابل، وهو الذي يجعلنا نحمي حقوق الآخرين بنفس القوة التي ندافع بها عن حقوقنا، ويجعلنا أيضاً نقف بجوار اليتيم والجريح والمتألم لتقديم العون لكل منهم" وقال أيضًا: "لا تخافوا من أن تحبوا جميع الأصدقاء والأعداء، وفي المحبة التي نعيشها تكمن القوة، وفيها كنز للمؤمن" وأنّهى كلمته بمباركة الحاضرين ومباركة الجمهورية المصرية.

وفي النّهاية قام البابا بالصّلاة على أرواح شهداء العنف والإرهاب في العالم بأسره، والمهجرين واللاجئين بسبب الحروب، كما بارك البابا فرانسيس زواج عروسين كانا ضمن الحضور في الاستاد.