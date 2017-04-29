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سيارات جديد السيارات Maserati Ghibli 2016 بعجلة قيادة رياضية

سيارات

Maserati Ghibli 2016 الرياضية
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Maserati Ghibli 2016 بعجلة قيادة رياضية

تأتي بحزمة أنظمة متقدمة لمساعدة السائق وتشمل نظام مثبت السرعة التكيفي مع خاصية ستوب جو

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 13:36:12 A A

تأتي جميع الإصدارات من Ghibli مُجهزة بمجسات لجودة الهواء التي تحسب مستويات التلوث الخارجية وتمنع الهواء الملوث والغازات السامة من دخول المقصورة. وتضيف حزمة Luxury عجلات 19 بوصة Poseidone، ومكابس مكابح سوداء، وفرش Zegna Edition Silk أو من الجلد الفاخر كامل و 12 وضعية تعديل للمقاعد مع ذاكرة خاصة.



أما حزمة سبورت فتتضمن عجلات 20 بوصة اورانو مصقول ومكابس مكابح وتعليق متكيف Skyhook و12وضعية لتعديل المقاعد الرياضية وعجلة قيادة رياضية. وأخيرا، تتضمن حزمة الكربون الخارجية مقابض الأبواب والمرايا الخارجية، وعمود B وعمود C-والاسبويلر الخلفي. كما تأتي بحزمة أنظمة متقدمة لمساعدة السائق وتشمل نظام مثبت السرعة التكيفي مع خاصية ستوب جو.

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