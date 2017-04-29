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انجازان جديدان للشاملة أم الفحم في مجالي العلوم والتكنولوجيا وهندسة البرمجة

حقق طلبة "الشاملة" انجازات مشرفة من خلال نيلهم شهادات تفوق من قبل لجنة تحكيم منبثقة عن وزارة المعارف، تقديراً على المشاريع والأبحاث العلمية التي قدموها في مؤتمر بالتخنيون

حظيت مجموعة من طلاب الصف "11 ح"، تخصص حاسوب وهندسة برمجيات في مسار "الاوائل" بالمدرسة، على شهادات تقدير لمشاركتهم خلال العام الدراسي الحالي في المشروع العلمي "هايت"

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من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-04-29 13:29:22 A نشر: 2017-04-29 13:29:22 A