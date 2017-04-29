انجازان جديدان للشاملة أم الفحم في مجالي العلوم والتكنولوجيا وهندسة البرمجة
حقق طلبة "الشاملة" انجازات مشرفة من خلال نيلهم شهادات تفوق من قبل لجنة تحكيم منبثقة عن وزارة المعارف، تقديراً على المشاريع والأبحاث العلمية التي قدموها في مؤتمر بالتخنيون
حظيت مجموعة من طلاب الصف "11 ح"، تخصص حاسوب وهندسة برمجيات في مسار "الاوائل" بالمدرسة، على شهادات تقدير لمشاركتهم خلال العام الدراسي الحالي في المشروع العلمي "هايت"
شاركت مجموعة من طلاب وطالبات تخصص "العلوم والتكنولوجيا"، من الصفين الحادي عشر "أ" والحادي عشر "ي1" في المدرسة الثانوية "الشاملة" في أم الفحم ، منتصف الاسبوع الجاري، في "مؤتمر عرض المنتجات الطلابيّة" بموضوع العلوم والتكنولوجيا والذي عقد في معهد "التخنيون" بحيفا. وحقق طلبة "الشاملة" انجازات مشرفة من خلال نيلهم شهادات تفوق من قبل لجنة تحكيم منبثقة عن وزارة المعارف، تقديراً على المشاريع والأبحاث العلمية التي قدموها، بتوجيه وإشراف المعلمة رانية القاسم ومهيرة حصري.
طلاب الشاملة يحملون شهاداتهم
وتمحورت هذه الابحاث بمواضيع مختلفة، بينها: "المياه المعدنية وأجهزة تطهير المياه بين الحقيقة والإعلان"، و"مقارنة بين الثوم والمضادات الحيوية في القضاء على الكائنات الحية الدقيقة"، و"معالجة الحليب غير المبستر بدرجات حرارة مختلفة وتأثيرها على سرعة تلفه".
هذا، وقام الطلبة المشاركون بعرض مشاريعهم وأبحاثهم امام لجنة التحكيم، ونالوا إعفاء من التقدم لامتحان البجروت في وحدة مشروع البحث، مع حصول كل طالب بشكل فوري على علامة 100.
وفي انجاز آخر، حظيت مجموعة من طلاب وطالبات الصف "11 ح"، تخصص حاسوب وهندسة برمجيات في مسار "الاوائل" بالمدرسة، على شهادات تقدير لمشاركتهم خلال العام الدراسي الحالي في المشروع العلمي "هايت"، الذي يهدف الى دمج طلاب هذا التخصص بشكل عملي في عالم الهايتك، برفقة وإرشاد الاستاذ شاكر محاجنة – مركّز المشروع، والأستاذ مهنّد محاميد – مركّز موضوع الحاسوب بالمدرسة.
وعلم أنّ الاحتفال بتكريم الطلاب جرى، مطلع الاسبوع في مدرسة اورط" الثانوية بالعفولة، بمشاركة القائمين على المشروع ومدرسة ام الفحم الثانوية "الشاملة"، التي كانت احدى خمس مدارس ثانوية تم اختيارها لتطبيق المشروع الذي اطلقته وزارة المعارف لأول مرة هذا العام، بالتعاون مع شركة الهايتك "الجليل سوفت" واتحاد ارباب العمل. اما المدارس الاخرى فبينها مدرسة ثانوية من الناصرة والشيخ دنون، ومدرستان يهوديتان.
وبهذه المناسبة تقدم مدير الثانوية "الشاملة" – المربي احمد رشيد، باسم اسرة المدرسة بإدارتها ومعلميها وطلابها ولجنة اولياء امور الطلاب، بأحر التهاني وأعطر التبريكات للطلاب والطالبات المتميزين في المشاريع المذكورة وحصولهما على نتائج مشرفة في مجالي العلوم والتكنولوجيا وهندسة البرمجة، شاكراً المعلمين والمعلمات الذين اشرفوا على توجيههم، ومتمنياً لهم المزيد من التألق والتميز في كافة المجالات.