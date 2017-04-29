إليسا تستعيد أجمل لحظات نجاحها بهذه الفساتين

استعادت الفنانة اللبنانية إليسا لحظات جميلة عاشتها خلال مسيرتها الفنية، في معرض Jamalouki-Con، حيث تم عرض تسعة فساتين أيقونيّة أطلّت بها ملكة الإحساس وخطفت قلوب محبّيها.



اليسا

خلال لقاء حواري، أقيم في مركز "بيال" في العاصمة اللبنانية بيروت، أكدت الفنانة إليسا أنها تحرص دائماً على إختيار فساتينها بنفسها، الى جانب فريق العمل الذي يساعدها، ويكون القرار النهائي لها في الاطلالة التي تريد أن تظهر بها أمام الجمهور.