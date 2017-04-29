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فنانين فن عربي يارا تشارك افتتاح حدث كروي استثنائي في لبنان

فنانين

يارا تشارك افتتاح حدث كروي في لبنان
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يارا تشارك افتتاح حدث كروي استثنائي في لبنان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 15:16:57 A A

شاركت النجمة اللبنانية يارا حفل الكلاسيكو برفقة الفنان ملحم زين، حيث افتتح حدث كروي استثناي في مدينة كميل شمعون الرياضية الذي جمع قدامى الغريمين الإسبانيين، نادي ريال مدريد وبرشلونة.


يارا 

وعبّرت يارا بعد انتهاء هذا الحدث المهم قائلًة: "شكراً لبنان ولكل المنظّمين على هالمناسبة المميّزة والرّائعة وهالحدث العظيم" كما قالت.

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