يارا تشارك افتتاح حدث كروي استثنائي في لبنان

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شاركت النجمة اللبنانية يارا حفل الكلاسيكو برفقة الفنان ملحم زين، حيث افتتح حدث كروي استثناي في مدينة كميل شمعون الرياضية الذي جمع قدامى الغريمين الإسبانيين، نادي ريال مدريد وبرشلونة.



يارا

وعبّرت يارا بعد انتهاء هذا الحدث المهم قائلًة: "شكراً لبنان ولكل المنظّمين على هالمناسبة المميّزة والرّائعة وهالحدث العظيم" كما قالت.