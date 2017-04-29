جاتوه عيد الميلاد على طريقة العرب.كوم

المكونات

للكيك:

6 حبة بيض

رشة ملح

1 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

3/4 كوب سكر

3 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو

3 ملعقة كبيرة زبدة، مذوبة

لجناش الشوكولاتة:

2 1/2 كوب كريمة الخفق

1/2 كوب زبدة

750 جرام شوكولاتة داكنة

للزينة:

2 ملعقة سكر بدرة



صورة توضيحية



طريقة التحضير

لتحضير الكيك:

1- يخفق البيض مع الملح والفانيليا والسكر في وعاء حتى يتضاعف في الحجم.

2- ينخل الكاكاو ثم يضاف لخليط البيض.

3- تضاف الزبدة المذوبة وتقلب مع المكونات.

4- يفرد خليط الكيك على صينية خبز مغطاة بورق الزبدة ويخبز في فرن على حرارة 175 مئوية لمدة 10 دقائق.

5- يخرج من الفرن ويبقى الكيك مغطى بمنشفة حتى يصبح جاهز للاستعمال.

لتحضير جناش الشوكولاتة:

1- تغلى كريمة الخفق والزبدة.

2- تضاف الكريمة الساخنة للشوكولاتة بالتدريج مع التحريك.

3- تترك لتبرد حتى تصل للكثافة المناسبة للمد.

4- تفرد نصف كمية الجناش على الكيك ثم يلف بشكل جذع شجرة.

5- يقطع جزء من طرف الجذع ويلصق على جوانب الكيك بقليل من الجناش.

6- يغطى الجذع بالجناش ويحزز بالشوكة لعمل شكل الخشب.

7- يزين بالسكر البودرة.