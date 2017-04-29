جاتوه عيد الميلاد على طريقة العرب.كوم
المكونات
للكيك:
6 حبة بيض
رشة ملح
1 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
3/4 كوب سكر
3 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو
3 ملعقة كبيرة زبدة، مذوبة
لجناش الشوكولاتة:
2 1/2 كوب كريمة الخفق
1/2 كوب زبدة
750 جرام شوكولاتة داكنة
للزينة:
2 ملعقة سكر بدرة
صورة توضيحية
طريقة التحضير
لتحضير الكيك:
1- يخفق البيض مع الملح والفانيليا والسكر في وعاء حتى يتضاعف في الحجم.
2- ينخل الكاكاو ثم يضاف لخليط البيض.
3- تضاف الزبدة المذوبة وتقلب مع المكونات.
4- يفرد خليط الكيك على صينية خبز مغطاة بورق الزبدة ويخبز في فرن على حرارة 175 مئوية لمدة 10 دقائق.
5- يخرج من الفرن ويبقى الكيك مغطى بمنشفة حتى يصبح جاهز للاستعمال.
لتحضير جناش الشوكولاتة:
1- تغلى كريمة الخفق والزبدة.
2- تضاف الكريمة الساخنة للشوكولاتة بالتدريج مع التحريك.
3- تترك لتبرد حتى تصل للكثافة المناسبة للمد.
4- تفرد نصف كمية الجناش على الكيك ثم يلف بشكل جذع شجرة.
5- يقطع جزء من طرف الجذع ويلصق على جوانب الكيك بقليل من الجناش.
6- يغطى الجذع بالجناش ويحزز بالشوكة لعمل شكل الخشب.
7- يزين بالسكر البودرة.