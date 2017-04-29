حيفا: قدّاس الهي لتكريس تمثال القديس شربل بمشاركة واسعة

تم الإحتفال بالقداس ورتبة التكريس بحضور سيادة راعي الأبرشية، المطران موسى الحاج السامي الاحترام

بدعوة من كاهن رعيّة مار لويس الملك (الموارنة) في مدينة حيفا ، وبمشاركة أبناء الرعيّة وعدد كبير من الضيوف والمشاركين، أقيم قداس إلهي وتمّ تكريس تمثال القديس شربل التي أعدته الفنانة سناء فرح بشارة.





صور خلال تكريس تمثال القديس شربل



الجدير ذكره انه تم الإحتفال بالقداس ورتبة التكريس بحضور سيادة راعي الأبرشية، المطران موسى الحاج السامي الاحترام، وبعد الانتهاء من مراسم القداس الالهي تم رفع الستار عن التمثال وذلك بحضور أبناء الرعيّة.