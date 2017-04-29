سيميوني: جريزمان وتوريس على رأس قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة لاس بالماس
شهدت قائمة الروخي بلانكوس غياب دييجو جودين بسبب الإيقاف كاراسكو خوان وفران فيرساليكو للإصابة
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أكّد دييجو سيميوني ، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، حول قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة لاس بالماس، بمنافسات الأسبوع الـ 35 من الدوري الإسباني.
دييجو سيميوني
وشهدت قائمة الروخي بلانكوس، غياب دييجو جودين بسبب الإيقاف، كاراسكو، خوان فران، فيرساليكو للإصابة.
وجاءت القائمة كالاَتي:
مويا، أوبلاك، موريرا، فيلبي، سافيتش، لوكاس، خيمنيز، تياجو، كوكي، ساؤول نيجويز، جابي، تشيرتشي، توماس، جايتان، جريزمان، توريس، كوريا، كيفن غاميرو و ألبيرتو.
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