تياجو ألكانتارا: أسعى للفوز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ

تياجو ألكانتارا:



أنا سعيد بالاستمرار مع الفريق وسعيد بوجودي هنا كل شيء هنا يسير في الطريق الصحيح

أعرب الإسباني تياجو ألكانتارا ، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن رغبته بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع البافاري يومًا، وقال:"أريد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق، سوف أبقى هنا حتى الفوز بهذه البطولة".





تياجو ألكانتارا



وأضاف: "أنا سعيد بالاستمرار مع الفريق، وسعيد بوجودي هنا، كل شيء هنا يسير في الطريق الصحيح". واختتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى الاستمرار هنا لسنوات العديد والفوز بالمزيد بالمباريات والبطولات". وجدد تياجو عقده مع البافاري الجمعة، ليستمر مع الفريق حتى عام 2021.