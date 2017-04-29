تياجو ألكانتارا: أسعى للفوز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ
تياجو ألكانتارا:
أنا سعيد بالاستمرار مع الفريق وسعيد بوجودي هنا كل شيء هنا يسير في الطريق الصحيح
بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
أعرب الإسباني تياجو ألكانتارا ، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن رغبته بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع البافاري يومًا، وقال:"أريد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق، سوف أبقى هنا حتى الفوز بهذه البطولة".
تياجو ألكانتارا
وأضاف: "أنا سعيد بالاستمرار مع الفريق، وسعيد بوجودي هنا، كل شيء هنا يسير في الطريق الصحيح". واختتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى الاستمرار هنا لسنوات العديد والفوز بالمزيد بالمباريات والبطولات". وجدد تياجو عقده مع البافاري الجمعة، ليستمر مع الفريق حتى عام 2021.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك