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رياضة وشباب رياضة عالمية تياجو ألكانتارا: أسعى للفوز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ

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تياجو: أسعى للفوز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ
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تياجو ألكانتارا: أسعى للفوز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ

تياجو ألكانتارا:

أنا سعيد بالاستمرار مع الفريق وسعيد بوجودي هنا كل شيء هنا يسير في الطريق الصحيح

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 10:43:21 A A

أعرب الإسباني تياجو ألكانتارا ، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن رغبته بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع البافاري يومًا، وقال:"أريد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق، سوف أبقى هنا حتى الفوز بهذه البطولة".


تياجو ألكانتارا

وأضاف: "أنا سعيد بالاستمرار مع الفريق، وسعيد بوجودي هنا، كل شيء هنا يسير في الطريق الصحيح". واختتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى الاستمرار هنا لسنوات العديد والفوز بالمزيد بالمباريات والبطولات". وجدد تياجو عقده مع البافاري الجمعة، ليستمر مع الفريق حتى عام 2021.

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