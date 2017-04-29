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رياضة وشباب رياضة عالمية الليلة: برشلونة يواجه إسبانيول وأتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس وبروميتش ألبيون أمام ليستر

رياضة وشباب

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الليلة: برشلونة في مواجهة إسبانيول وأتلتيكو مدريد
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الليلة: برشلونة يواجه إسبانيول وأتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس وبروميتش ألبيون أمام ليستر

يحتل برشلونة للنقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة الصعبة على اللقب، وأكد إنريكي ان غياب سواريز عن تسجيل الأهداف هو أمر عادي مؤكدا أهمية اللاعب على الجانب التكتيكي.

سجل وست بروميتش ألبيون هدفاً على الأقل في آخر 17 مواجهة أمام ليستر سيتي في مختلف المسابقات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 11:34:40 A A

سيلتقي برشلونة مع إسبانيول عند الساعة 21:45 مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الأسبوع الخامس والثلاثون من الليجا الإسبانية، ويدير المباراة الحكم ألبيرتو أونديانو مالينكو التي ستقام على ملعب باور.


ليونيل ميسي مهاجم برشلونة

صرّح لويس إنريكي أن "الديربي أمام إسبانيول صعب مؤكدا جاهزية نيمار للعودة من جديد، واكد أن "المباراة الأصعب هي القادمة نظرا لأنها ديربي"، وأكد أن "فيدال أفضل مما نتوقع ولكن إصابته لاتزال معقدة مما يتطلب نوعا من الحذر". يحتل برشلونة للنقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة الصعبة على اللقب، وأكد إنريكي ان غياب سواريز عن تسجيل الأهداف هو أمر عادي مؤكدا أهمية اللاعب على الجانب التكتيكي.

يدخل إسبانيول مباراة برشلونة فى المركز التاسع برصيد 50 نقطة، وتبدو المباراة هامة لإسبانيول فى ظل حاجة الفريق للتقدم إلي المركز الثامن مع المنافسة مع فريق إيبار، برشلونة لاوقت أمامه لإضاعة النقاط خلال الجولات القادمة بأي حال من الأحوال.

تبدو المباراة صعبة امام برشلونة خاصة وأن المباراة تقام خارج عقر برشلونة وهو ما يضع ضغوطا على لاعبي برشلونة وسط المنافسة القوية مع ريال مدريد على أول جدول الدوري الإسباني. ويأمل برشلونة تعثر ريال مدريد أمام فالنسيا في المباراة التي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ليستر سيتي امام ست بروميتش ألبيون
هذا، وسيحل ليستر سيتي عند الساعة 17:00 اليوم السبت ضيفاً ثقيلاً على وست بروميتش ألبيون، بينما يستضيف ساوثامبتون خصمه هال سيتي في مواجهة صعبة أمام الفريق الذي يسعى لحجز مقعد مؤهل أوروبياً في الموسم القادم.

سجل وست بروميتش ألبيون هدفاً على الأقل في آخر 17 مواجهة أمام ليستر سيتي في مختلف المسابقات. حقق الثعالب الفوز في 3 من آخر 4 مباريات خاضها الفريق خارج الديار أمام وست بروميتش ألبيون، وفشل وست بروميتش ألبيون في تسجيل أي هدف في آخر 375 دقيقة خاضها الفريق حيث كانت آخر أهداف الفريق في مارس/آذار الماضي أمام آرسنال. سجل سالومون روندون هدفاً على الأقل في 2 من آخر 3 مشاركات له أمام ليستر سيتي في البريميرليغ. ساهم رياض محرز في 4 أهداف من آخر 3 مشاركات له أمام وست بروميتش ألبيون في البريميرليغ (هدفين وله تمريرتين حاسمتين).


أنطونيو جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد


روبرت هوث مهاجم ليستر سيتي

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