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أخبار محليات جبهة الطيّبة تُحيي الاوّل من أيّار: علينا دعم الأسرى ومحاربة العنصريّة

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المثلث الجنوبي جبهة الطيّبة تُحيي الاوّل من أيّار: علينا دعم الأسرى
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جبهة الطيّبة تُحيي الاوّل من أيّار: علينا دعم الأسرى ومحاربة العنصريّة

النقابية ميسم جلجولي:

الهستدروت ونعمات هما الطريق الاساسي لمساندة العاملين والعاملات ودعمهم في مشوار عملهم

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-29 07:39:45 A A

شارك العشرات مساء الجمعة في أمسية الاول من ايار- يوم العمال العالمي، الذي اقيم في مقر الجبهة على إسم المرحوم عثمان ابو راس في مدينة الطيبه، والذي ناشد فيه الجميع الى جانب الدفاع عن حقوق العاملين والعاملات دعم الأسرى الامنيين في نضالهم من اجل كسر الحواجز والعوائق التي يواجهونها داخل السجون الأسرائيلية.


تصوير: ماجدة عبد الرازق

افتتح الأمسية عريف الحفل الناشط أمجد شبيطة الذي رحب بالحضور وشكر كل من ساهم في انجاح اللقاء. ثم تحدث النقابي جميل ابو راس الذي عن الاسرى وضرورة التكاتف والوقوف الى جانبهم. كما واشار عن مجلس العمال والانجازات التي حصلوا عليها بعد مثابرة كبيرة. وتحدّثت النقابية ميسم جلجولي عن مصادفة اول ايار مع اقتراب انتخابات الهستدروت.

وأكدت أن الهستدروت ونعمات هما الطريق الاساسي لمساندة العاملين والعاملات ودعمهم في مشوار عملهم. أما المربي وائل ادريس تحدث عن انتخابات المعلمين، مشيرا الى ضرورة تحسين ظروف العمل ومعاش المعلمين.

إختتم المهرجان بكلمة رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة الذي تحدث عن الاسرى وإضرابهم عن الطعام وضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة، وقال: "يجب تصعيد الخطوات التضامنية معهم حتى ينالوا كافة حقوقهم". واشار "مع الأسف نرى استمرار تفشي العنصرية في ظل الحكومة المتطرفة التي تدعم هذه التصرفات التي تمس بمجتمعنا العربي الفلسطيني". كما وشملت الأمسية فقره موسيقيه ملتزمة للفنانة لمى ابو غانم من يافة الناصرة التي ابدعت الحضور بغنائها الراقي.

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