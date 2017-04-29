اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت

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يقدّم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت 29.04.2017 والذي جاء على النحو التالي:



الدوري الاسرائيلي - الدرجة العليا البلي أوف:



18:00 مكابي بيتح تكفا ضد ابناء سخنين

20:10 بيتار القدس ضد مكابي حيفا

21:00 مكابي تل ابيب ضد هبوعي بئر السبع

الدرجة العليا 31:



17:45 هبوعيل كفار سابا ضد هبوعيل أشكلون

17:45 أشدود ضد هبوعيل تل ابيب

الدوري الإنجليزي:



17:00 ستوك سيتي -- : -- وست هام يونايتد

17:00 ساوثهامتون -- : -- هال سيتي

17:00 سندرلاند -- : -- بورنموث

17:00 وست بروميتش ألبيون -- : -- ليستر سيتي

19:30 كريستال بالاس -- : -- بيرنلي



الدوري الإسباني:



14:00 ريال سوسييداد -- : -- غرناطة

17:15 ريال مدريد -- : -- فالنسيا

19:30 لاس بالماس -- : -- أتلتيكو مدريد

21:45 إسبانيول -- : -- برشلونة



الدوري الإيطالي:



21:45 تورينو -- : -- سامبدوريا



الدوري الألماني:



16:30 فيردر بريمن -- : -- هيرتا برلين

16:30 بوروسيا دورتموند -- : -- كولن

16:30 ماينز 05 -- : -- بوروسيا مونشنغلادباخ

16:30 دارم شتات -- : -- فرايبورج

16:30 لايبزيج -- : -- إنغولشتات 04

19:30 فولفسبورج -- : -- بايرن ميونيخ