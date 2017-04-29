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رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت

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اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 07:41:44 A A

يقدّم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت 29.04.2017 والذي جاء على النحو التالي:

الدوري الاسرائيلي - الدرجة العليا البلي أوف:

18:00 مكابي بيتح تكفا ضد ابناء سخنين
20:10 بيتار القدس ضد مكابي حيفا
21:00 مكابي تل ابيب ضد هبوعي بئر السبع

الدرجة العليا 31:

17:45 هبوعيل كفار سابا ضد هبوعيل أشكلون
17:45 أشدود ضد هبوعيل تل ابيب

الدوري الإنجليزي:

17:00 ستوك سيتي -- : -- وست هام يونايتد
17:00 ساوثهامتون -- : -- هال سيتي
17:00 سندرلاند -- : -- بورنموث
17:00 وست بروميتش ألبيون -- : -- ليستر سيتي
19:30 كريستال بالاس -- : -- بيرنلي

الدوري الإسباني:

14:00 ريال سوسييداد -- : -- غرناطة 
17:15 ريال مدريد -- : -- فالنسيا 
19:30 لاس بالماس -- : -- أتلتيكو مدريد
21:45 إسبانيول -- : -- برشلونة

الدوري الإيطالي:

21:45 تورينو -- : -- سامبدوريا 

الدوري الألماني:

16:30 فيردر بريمن -- : -- هيرتا برلين
16:30 بوروسيا دورتموند -- : -- كولن
16:30 ماينز 05 -- : -- بوروسيا مونشنغلادباخ
16:30 دارم شتات -- : -- فرايبورج 
16:30 لايبزيج -- : -- إنغولشتات 04
19:30 فولفسبورج -- : -- بايرن ميونيخ

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