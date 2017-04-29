اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت
يقدّم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم السبت 29.04.2017 والذي جاء على النحو التالي:
الدوري الاسرائيلي - الدرجة العليا البلي أوف:
18:00 مكابي بيتح تكفا ضد ابناء سخنين
20:10 بيتار القدس ضد مكابي حيفا
21:00 مكابي تل ابيب ضد هبوعي بئر السبع
الدرجة العليا 31:
17:45 هبوعيل كفار سابا ضد هبوعيل أشكلون
17:45 أشدود ضد هبوعيل تل ابيب
الدوري الإنجليزي:
17:00 ستوك سيتي -- : -- وست هام يونايتد
17:00 ساوثهامتون -- : -- هال سيتي
17:00 سندرلاند -- : -- بورنموث
17:00 وست بروميتش ألبيون -- : -- ليستر سيتي
19:30 كريستال بالاس -- : -- بيرنلي
الدوري الإسباني:
14:00 ريال سوسييداد -- : -- غرناطة
17:15 ريال مدريد -- : -- فالنسيا
19:30 لاس بالماس -- : -- أتلتيكو مدريد
21:45 إسبانيول -- : -- برشلونة
الدوري الإيطالي:
21:45 تورينو -- : -- سامبدوريا
الدوري الألماني:
16:30 فيردر بريمن -- : -- هيرتا برلين
16:30 بوروسيا دورتموند -- : -- كولن
16:30 ماينز 05 -- : -- بوروسيا مونشنغلادباخ
16:30 دارم شتات -- : -- فرايبورج
16:30 لايبزيج -- : -- إنغولشتات 04
19:30 فولفسبورج -- : -- بايرن ميونيخ