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أخبار محليات عيلوط: الحاجّة آمنة حسن مصطفى أبو راس (أمّ صبري) في ذِمَّة الله

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الناصرة والقضاء عيلوط: الحاجّة آمنة حسن مصطفى أبو راس (أمّ صبري)
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عيلوط: الحاجّة آمنة حسن مصطفى أبو راس (أمّ صبري) في ذِمَّة الله

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 23:40:07 A A

انتقلت إلى رحمة الله تعالى في قرية عيلوط المرحومة الحاجّة آمنة حسن مصطفى أبو راس (أمّ صبري) حرم المرحوم الشيخ علي صبري أبو راس (أبو صبري) عن عمر يناهز ال 88 عامًا.وسيشيّع جُثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير غدًا السبت 29/4/2017 للصلاة عليها في مسجد النبي لوط (عليه السلام) عند صلاة الظهر.إنَّا لله وإنّا إليه راجعون.

 

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