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أخبار محليات اللجنة الشعبية في كفرقاسم في وقفة تضامنية مع الاسرى الأمنيين المضربين عن الطعام

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المثلث الجنوبي اللجنة الشعبية في كفرقاسم تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى
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اللجنة الشعبية في كفرقاسم في وقفة تضامنية مع الاسرى الأمنيين المضربين عن الطعام

المشاركون دعوا الى تعزيز النضال في هذا الجانب حتى ينال الاسرى كافة حقوقهم

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-28 22:23:40 A A

نظمت اللجنة الشعبية بالتعاون مع بلدية كفرقاسم مسيرة تضامنية مع الاسرى الامنيين المضربين عن الطعام. وقد رفع المشاركون شعارات التي تدعم الأسرى وتطالب مواصلة الدفاع عن حقوقهم ووقف سياسة القهر والتعذيب ومنع لقاءاتهم مع افراد عائلاتهم. هذا وقد دعا المشاركين الى تعزيز النضال في هذا الجانب حتى ينال الاسرى كافة حقوقهم.


صور خلال التظاهرة

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