إرتقاء شمشون كفرقاسم الى الدرجة الثانية بفوزه على طوبروق

جاء الفوز الأخير للفريق القسماوي، بقيادة المدرب أحمد موسى على فريق بيتار طوبروق بهدفين دون مقابل

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من: حجاح رحال ومنى عرموش - مراسلا موقع العرب وصحيفة كل العرب

إرتقى شمشون كفرقاسم الى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ"، وذلك مع ختام مباريات دوري الدرجة الثالثة – منطقة الشارون.

وجاء الفوز الأخير للفريق القسماوي، بقيادة المدرب أحمد موسى، على فريق بيتار طوبروق بهدفين دون مقابل، لتنطلق احتفالات عارمة في أوساط القسماويين بمشاركة مؤيديهم ومحبيهم، لتجوب أنحاء المدينة. وأنهى القسماويون الدوري بفارق ثلاث نقاط عن مطاردهم الوحيد فريق شمشون الطيبة.