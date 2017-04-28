اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية إرتقاء شمشون كفرقاسم الى الدرجة الثانية بفوزه على طوبروق

رياضة وشباب

[X]
المثلث الجنوبي إرتقاء شمشون كفرقاسم الى الدرجة الثانية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إرتقاء شمشون كفرقاسم الى الدرجة الثانية بفوزه على طوبروق

جاء الفوز الأخير للفريق القسماوي، بقيادة المدرب أحمد موسى على فريق بيتار طوبروق بهدفين دون مقابل

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
من: حجاح رحال ومنى عرموش - مراسلا موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-28 19:04:15 A A

إرتقى شمشون كفرقاسم الى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ"، وذلك مع ختام مباريات دوري الدرجة الثالثة – منطقة الشارون.

 

وجاء الفوز الأخير للفريق القسماوي، بقيادة المدرب أحمد موسى، على فريق بيتار طوبروق بهدفين دون مقابل، لتنطلق احتفالات عارمة في أوساط القسماويين بمشاركة مؤيديهم ومحبيهم، لتجوب أنحاء المدينة. وأنهى القسماويون الدوري بفارق ثلاث نقاط عن مطاردهم الوحيد فريق شمشون الطيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 44 من مسلسل الغرفة 309 مترجمة | [719 قراءة]
2 الحلقة الرابعة من مسلسل العهد مترجمة | [537 قراءة]
3 التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي | [333 قراءة]
4 شفاعمرو: الشرطة تحقق مع الحاضنات | [327 قراءة]
5 هبوعيل ابناء زلفة يفوز على ابناء مجد الكروم | [268 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الأطباء الصغار من الرملة يزورون مستشفى هعيمك | [0 مشاركة]
4 الطيبي يستجوب وزير الأمن الداخلي | [0 مشاركة]
5 الجيش الاسرائيلي: لن نحتمل أي محاولة لخرق سيادتنا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب