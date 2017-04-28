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سيارات جديد السيارات Peugeot 3008 غنيّة عن التعريف بقوتها!

سيارات

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Peugeot 3008 غنيّة عن التعريف
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Peugeot 3008 غنيّة عن التعريف بقوتها!

يأتي نظام الكبح في حالات الطوارئ الأوتوماتيكي ونظام التحذير من مغادرة المسار دون تنبيه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 18:41:35 A A

تستعد Peugeot 3008 لبدء مبيعات موديل 3008 الجديد في بريطانيا في ديسمبر وهو الموديل المقدم لينافس نيسان قاشقاي. وقد حولت بيجو سيارتها الميني فان إلى كروس أوفر مدمجة بسعر يبدأ من 21,795 استرليني أي ما يعادل 26.895 دولار لمستوى أكتيف الذي يتوفر بمقصورة i-Cockpit مع شاشة 12.3 بوصة في لوحة العدادات الرقمية، بالإضافة إلى شاشة أخرى 8 بوصة، وفرامل اليد الكهربائية، ونظام MirrorLink، أبل كار بلاي، راديو DAB، وبلوتوث.



وبالنسبة للنسخة القياسية فتأتي بنظام تحكم أوتوماتيكي مزدوج المناطق في المناخ مع كاميرا خلفية، أجهزة الاستشعار الخلفية لركن السيارةK نوافذ خلفية ملونة، عجلات 17 بوصة، وغيرها. هذا إضافة إلى معدات السلامة والأمان القياسية التي تتضمن مكابح الطوارئ المساعدة، ونظام الكبح في حالات الطوارئ الأوتوماتيكي ونظام التحذير من مغادرة المسار دون تنبيه.

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