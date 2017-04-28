يوم ارشادي لسلطة المطافئ لكل طلاب اعداديات مدينة عرابة

قام بالشرح كامل شوفانية عن قسم الارشاد للوسط العربي واجريت فعاليات اطفاء لسيارات مشتعلة وكيفية انقاذ عالقين في حوادث

أقيم في متنزه وخيمة القمر في عرابة يوم ارشادي كبير لسلطة المطافئ الجليل المركزي لطلاب اعدادية عرابة بحضور قائد سلطة المطافئ شاحر سعيري والناطق الاعلامي للوسط العربي كايد ظاهر ورئيس بلدية عرابة علي عاصلة ومديري المدارس الاعدادية وقسم المعارف والحاج عباس تيتي رئيس مجلس البعنة المحلي وطاقم مركز ريم الطبي لحالات الطوارئ وقد أقيمت محطات ارشادية لطبقات الصفوف الاعدادية مع شرح مفصل عن كيفية التعامل مع الحرائق البيتية والمواد المختلفة الصلبة والسائلة والغازية.





خلال الفعاليات



قام بالشرح كامل شوفانية عن قسم الارشاد للوسط العربي واجريت فعاليات اطفاء لسيارات مشتعلة وكيفية انقاذ عالقين في حوادث لاقت اعجاب الطلاب وكانت كلمات لكل من: كايد ظاهر وعلي عاصلة وقائد سلطة الاطفاء شاحر سعيري الذي أكّد الجميع على أهميّة مثل هذه الفعاليات الارشادية لطلاب المدارس بعد الاحداث المؤسفة التي حدثت في القرى العربية.

