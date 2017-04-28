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أخبار عربية وعالمية مشعل: لن يطول الوقت حتى نجبر اسرائيل على تحرير الأسرى

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مشعل: لن يطول الوقت حتى نحرر الأسرى
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مشعل: لن يطول الوقت حتى نجبر اسرائيل على تحرير الأسرى

خالد مشعل:

الأسرى الذين أضربوا عن الطعام هدفهم توصيل رسالتهم بأمعائهم الخاوية ليذكروا العالم بقضيتهم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-28 23:03:27 A A

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عبر فضائية القدس إن "الزمن لن يطول حتى نجبر اسرائيل على الإفراج عن أسرانا واسيراتنا. وأضاف: "كما كان لنا سهم في الإفراج عن أسرانا وأسيراتنا، لن يطول الزمن حتى نجبر الاحتلال على دفع الثمن والإفراج عن أسرانا".


اسماعيل هنية ومشعل قياديا حماس

وتابع مشعل قائلا: "الأسرى الذين أضربوا عن الطعام هدفهم توصيل رسالتهم بأمعائهم الخاوية ليذكروا العالم بقضيتهم".

وقال مشعل: "الأسرى يضربون عن الطعام من أجل الحرية والكرامة، كرامتهم في السماء دوما، أما الحرية فهي مطلب نتعاون فيه جميعا ونتضامن مع أمتنا وعلى كل الساحات لنوصل رسالتهم للعالم كله، ونفعل المستحيل من أجلهم".

وتابع قائلا: "الأسرى ضحوا بأوقاتهم، وحريتهم، وغابوا سنوات طويلة خلف أسوار السجون عند الجلاد "الإسرائيلي"، مؤكدا أنه من واجب شعبنا أن يضحي بأغلى ما يملك من أجل ضمان حريتهم".

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