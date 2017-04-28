آبل تُطلق البيتا الخامسة لنظام التشغيل iOS 10.3.2

هذه الإصدارات غالباً ما تحتوي على تحسينات في الأداء أو إصلاح للمشاكل التقنية.

إذا كُنت من عشاق علامة التفاحة، فعليك أن تعلم بأن البيتا الخامسة باتت متاحة الآن للتجربة لأجهزة آبل بأنظمتها المختلفة، علماً أن آبل قامت هذا الأسبوع فقط بإطلاق البيتا الرابعة، ولا شك أن الفترة الزمنية بين الاثنين كانت قصيرة بصورة استثنائية.



صورة توضيحية

إذا كنت من محبي أجهزة آبل الذكية من مستخدمي أحد النسخ السابقة للبيتا وترغب في التحديث، فكل ما عليك فعله هو التوجه إلى الإعدادات، ومن ثم التوجه إلى General>>Software Update، وبعد ذلك الضغط على خيار Download and Install. بالطبع، عليك التأكد قبل ذلك من امتلاء البطارية الخاصة بجهازك، أو توصيله بمصدر للطاقة الكهربائية. هذه الإصدارات غالباً ما تحتوي على تحسينات في الأداء أو إصلاح للمشاكل التقنية.