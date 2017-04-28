بابا الفاتيكان يصل مصر للدفاع عن التسامح والتعايش بين الديانات والدعوة إلى السلام

يستهل البابا زيارته باجتماع قصير وخاص مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي.

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وصل البابا فرنسيس الجمعة إلى القاهرة في زيارة تهدف إلى تأكيد دعمه للأقباط، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، بعد الاعتداءات التي استهدفتهم أخيرا، والدفاع عن التسامح والتعايش بين الديانات والدعوة إلى السلام. ويستهل البابا زيارته باجتماع قصير وخاص مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي.

وستشكل لحظة لقاء الحبر الأعظم الأرجنتيني مع شيخ الأزهر أحمد الطيب محطة مهمة من الزيارة. وسيسبق اللقاء خطاب يلقيه البابا في "المؤتمر الدولي للسلام" الذي ينظمه الأزهر.

ويصل البابا إلى مصر في وقت تشهد البلاد حالة طوارئ بعد تفجيرين انتحاريين تبناهما داعش ضد كنيستين قبطيتين في التاسع من نيسان/أبريل وأوقعا 45 قتيلا.

وكثفت السلطات المصرية تدابيرها الأمنية في محيط كافة كنائس البلاد خشية تعرضها لأي اعتداء أثناء زيارة البابا، وستواكب إجراءات حماية مشددة تحركات رأس الكنيسة الكاثوليكية وفق مصادر أمنية مصرية.

وأغلقت كل المنطقة المحيطة بالسفارة البابوية أمام حركة السير وانتشر فيها العديد من عناصر الشرطة والجيش.

وكتب البابا فرنسيس في تغريدة على تويتر الخميس "من فضلكم، صلوا من أجل زيارتي غدا كداعية للسلام في مصر".



خلال الاستعدادات لاستقبال البابا