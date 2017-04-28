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رياضة وشباب رياضة عالمية رسمياً: بايرن ميونخ يجدد عقد تياجو ألكانتارا حتى عام 2021

رياضة وشباب

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رسمياً: بايرن ميونخ يجدد عقد تياجو ألكانتارا
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رسمياً: بايرن ميونخ يجدد عقد تياجو ألكانتارا حتى عام 2021

كان تياجو قد إنضم لبايرن ميونخ قادماً من برشلونة في عام 2013 مقابل 24 مليون يورو 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-28 17:53:27 A A

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تجديد عقد لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكنتارا على عقد جديد يمتد حتى عام 2021.


تياجو ألكنتارا

ونشر النادي البافاري تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أظهرت تجديد عقد اللاعب برفعه قميص كتب عليه رقم "2021".

وقال اللاعب بعد تجديد عقده: "أشعر أنا وعائلتي بالراحةفي ميونخ، كل شيء رائع وأريد التتويج بالألقاب في المستقبل". في حين قال رئيس النادي كارل هاينز رومينيجه: "نحن سعداء لتجديد عقد تياجو لأنه واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم". وكان تياجو قد إنضم لبايرن ميونخ قادماً من برشلونة في عام 2013 مقابل 24 مليون يورو وجدد عقده أيضاً في عام 2015.

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