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أخبار محليات اصابة خطيرة لطفل (6 سنوات) إثر تعرضه للدهس في ايلات

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مدن الساحل اصابة خطيرة لطفل تعرض للدهس في ايلات
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اصابة خطيرة لطفل (6 سنوات) إثر تعرضه للدهس في ايلات

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لطفل (6 سنوات) أصيب بجروح خطيرة وتم نقله الى مستشفى يوستفل لاستكمال العلاج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 13:24:03 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الجمعة أنه "عند الساعة 12:16 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول تعرض طفل للدهس من قبل سيارة في شارع قرب الكنيس المركزي في ايلات، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لطفل (6 سنوات) أصيب بجروح خطيرة وتم نقله الى مستشفى يوستفل لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

 مكان الدهس- تصوير: نجمة داوود الحمراء

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