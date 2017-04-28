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تكنولوجيا فيسبوك وتويتر فيسبوك توفر تطبيق ماسنجر لايت لـ 150 دولة جديدة

تكنولوجيا

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فيسبوك توفر ماسنجر لايت لـ 150 دولة
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فيسبوك توفر تطبيق ماسنجر لايت لـ 150 دولة جديدة

يعتبر تطبيق التراسل فيسبوك ماسنجر بمثابة منصة تواصل رئيسية لأكثر من 1.2 مليار شخص يستخدمونها حول العالم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-28 17:53:27 A A

أعلنت فيسبوك ، عن توفيرها النسخة المستقلة والمبسطة من تطبيق التراسل الفوري خاصتها "ماسنجر"، والتي تدعى "ماسنجر لايت" Messenger Lite ضمن 150 بلداً جديداً حول العالم، وذلك في خطوة منها لإثبات وجودها في الأسواق العالمية وأسواق الدول النامية.


صورة توضيحية

ويوفر التطبيق، الذي وصل عدد مستخدميه إلى حوالي 200 مليون مستخدم، إمكانية التواصل وإرسال الرسائل النصية والصور والروابط التشعبية لأي شخص يستخدم فيسبوك ماسنجر، وهي موجهة للبلدان ذات المعدلات المنخفضة فيما يخص سرعة الإنترنت والتي تحظى بإنتشار كبير لهواتف أندرويد.

ويعتبر تطبيق التراسل فيسبوك ماسنجر بمثابة منصة تواصل رئيسية لأكثر من 1.2 مليار شخص يستخدمونها حول العالم، إلا ان الكثير من المستخدمين يعانون عند إستعمالها في الدول النامية ودول العالم الثالث، وتعتقد الشركة ان تقديمها تطبيق بحجم أقل من 10 ميجابايت يساعد المستخدمين بشكل كبير من ناحية سرعة التثبيت والتشغيل.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بارسال واستقبال الرسائل والصور والروابط والحصول على الملصقات، وتجدر الإشارة إلى قيام الشبكة سابقاً بإطلاق نسخة مبسطة ومخففة من تطبيق الخدمة الأساسي الخاص بها، وتسعى فيسبوك إلى ايصال تطبيقاتها إلى 5 مليار مستخدم حول العالم، الأمر الذي دفعها إلى محاولة التوجه والاستفادة من سوق البلدان النامية.

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