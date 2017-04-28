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فنانين فن عربي بالصور: تكريم صباح فخري في لبنان وهو على الكرسي

فنانين

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تكريم صباح فخري في لبنان وهو على الكرسي
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بالصور: تكريم صباح فخري في لبنان وهو على الكرسي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-29 13:29:20 A A

أثارت الصّور التي انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي للفنان القدير السوري صباح فخري ضجّة كبيرة، بالذات بعد أن تمّ تكريمه في جائزة الموسيقى العربية وهو جالس على كرسي، إذ لم يستطع بسبب وضعه الصحي أن يقف ويستلم جائزته مثل باقي الفنانين.


صباح فخري

وجائزة تكريم فخري، هي جائزة فخرية، تُقدم بناء على رؤية المنظمين، ولا تعتمد بالضرورة على التصويت، أو تفاعل الناس مع أعمال الفنان صباح فخري الموسيقية والغنائية القليلة حاليًا بسبب وضع فخري الصحي الدقيق، خصوصاً على المواقع البديلة التي تُحسب فيها نصف العلامة للفوز بالجائز، وحتى عبر التصويت الإذاعي الذي تولّته أكثر من عشر إذاعات عربية من المغرب مروراً بالخليج ودول الشام. 

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