صور جديدة من حفل جوائز الموسيقى العربية بحضور النجوم

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أقيم حفل توزيع الجوائز الفنية في حفل جائزة الموسيقى العربية، في كازينو لبنان بحضور كوكبة كبيرة من أهم النجوم والشخصيات السياسية والفنية والاعلامية.



من أجواء الحفل

وتضمّن الحفل الكثير من اللوحات الفنية لنجوم شباب ووجوه شابة في عالم الفن، وفي النهاية تمّ تكريم عدد كبير من الفنانين منهم النجمة اللبنانية إليسا، حسام حبيب، حسين الديك، مايا دياب، ناصيف زيتون، عبد الفتاح الجريني وغيرهم.