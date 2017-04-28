هل تعتزل حورية فرغلي التمثيل بسبب تشوّه أنفها؟

بعد أن تعرضت لانتقادات عديدة بسبب عملية التجميل التي أجرتها في انفها، والتي أكد كثيرون أنها شوهت بها شكلها، أعلنت الفنانة حورية فرغلي نيتها اعتزال التمثيل بشكل مؤقت.



حورية فرغلي

وكتبت حورية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تشرح أسباب قرارها هذا قائلة: "لم اختر أن أكون بطلة العرب في قفز الحواجز وأصبح فارسه العرب ولَم اختر أن أكون ملكة جمال ولَم اختار أن أكون ممثلة في كل مجال أنا نجحت فيه كنت بلاقي تشجيع وتقدير، لكن الظاهر أن وجودي في الوسط الفني غير مرغوب فيه مهما عملت".

وأضافت: "تعبت لتصوير أفلام ومسلسلات لكي يستمتع بها الجمهور لكن للأسف لم أجد سوى الكلام الجارح وأني أصبحت مشوهة بسبب بطولة كنت رافعة فيها علم مصر واذا شاف أي حد إني لا أصلح للتمثيل ياريت أعرف من جمهوري لو يحبو أني اعتزل ولا لا".