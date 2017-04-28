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أخبار محليات النقب: إصابة شاب بجراح خطيرة جراء إنزلاق دراجته النارية

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النقب النقب: إصابة شاب بجراح خطيرة جراء إنزلاق دراجته
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النقب: إصابة شاب بجراح خطيرة جراء إنزلاق دراجته النارية

جاء في البيان:

وصفت حالته بالخطيرة مع إصابات في منطقة الرأس. وقد تم إستدعاء مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء لنقل المصاب إلى المستشفى

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 11:52:51 A A

وصل لموقع العرب بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء، ورد فيه: "وصل بلاغ لنجمة داوود الحمراء عن الساعة 10:26 في منطقة النقب ، عن إصابة شاب جراء إنزلاق دراجته النارية في شارع رقم 90 القريب من ليتفتا. هذا وقد هرعت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى المكان وقدمت العلاجات للمصاب والتي وصفت حالته بالخطيرة مع إصابات في منطقة الرأس. وقد تم إستدعاء مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء لنقل المصاب إلى المستشفى" إلى هنا نص البيان.

 

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