نوال الزغبي لأول مرة تغني تتر مسلسل في رمضان

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للمرّة الاولى وفي تجربة فريدة من نوعها تشارك الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في السباق الرمضاني من خلال غناء تتر مسلسل سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2017.



نوال الزغبي

المسلسل بعنوان كراميل، وهذا المسلسل هو عمل عربي مشترك يحتوي على خليط من الدراما والرومانسية إضافة إلى الكوميديا الخفيفة، ويشارك ببطولته النجمة ماغي بو غصن والفنان التونسي ظافر العابدين.