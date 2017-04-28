حيفا والمنطقة دالية الكرمل تفجع بوفاة الشابة عيناب حلبي
دالية الكرمل تفجع بوفاة الشابة عيناب حلبي عن عمر ناهز الـ21 عاما
سيتم الصلاة على الجنازة في بيت الشعب الساعة الواحدة ظهرا
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انتقلت الى رحمته تعالى الشابة عيناب حميد مصطفى حلبي (21 عامًا) من دالية الكرمل بعد معاناة طويلة مع المرض. هذا وسيتم الصلاة على الجنازة في بيت الشعب الساعة الواحدة ظهرا.
للفقيدة الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.
المرحوم عيناب حلبي
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