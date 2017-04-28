سيميوني يفلت من عقوبة الإيقاف بعد كسب أتلتيكو مدريد الاستئناف

سرعان مما رفعت لجنة الإستئناف عقوبة الإيقاف عن دييجو سيميوني مكتفية بتوجيه إنذار للمدرب الأرجنتيني

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أفلت مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني ديجو سيميوني من عقوبة الاتحاد الإسباني بعد كسب نادي العاصمة لاستئنافه السريع لقرار لجنة المسابقات ليضمن حضور مدربه خلال قادم المواجهات.



ديجو سيميوني خلال اللقاء أمام فياريال

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني قد أعلنت عن إيقاف دييجو سيميوني لمباراتين مع وقف التنفيذ بسبب احتجاجه على مساعد الحكم إجليسياس فيلانوفا خلال مواجهة فياريال يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري .

وسرعان مما رفعت لجنة الإستئناف عقوبة الإيقاف عن دييجو سيميوني مكتفية بتوجيه إنذار للمدرب الأرجنتيني تفاعلاً مع الطعن الفوري الذي تقدم به أتلتيكو مدريد في القضية.

وبذلك لن يتابع دييجو سيميوني بأي إجراءات من لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني، حيث سيكون حاضراً بشكل طبيعي خلال مباراة أتلتيكو مدريد القادمة أمام لاس بالماس يوم السبت ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.