اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية سيميوني يفلت من عقوبة الإيقاف بعد كسب أتلتيكو مدريد الاستئناف

رياضة وشباب

[X]
سيميوني يفلت من عقوبة الإيقاف
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سيميوني يفلت من عقوبة الإيقاف بعد كسب أتلتيكو مدريد الاستئناف

سرعان مما رفعت لجنة الإستئناف عقوبة الإيقاف عن دييجو سيميوني مكتفية بتوجيه إنذار للمدرب الأرجنتيني

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-28 17:53:27 A A

أفلت مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني ديجو سيميوني من عقوبة الاتحاد الإسباني بعد كسب نادي العاصمة لاستئنافه السريع لقرار لجنة المسابقات ليضمن حضور مدربه خلال قادم المواجهات.


ديجو سيميوني خلال اللقاء أمام فياريال

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني قد أعلنت عن إيقاف دييجو سيميوني لمباراتين مع وقف التنفيذ بسبب احتجاجه على مساعد الحكم إجليسياس فيلانوفا خلال مواجهة فياريال يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري .

وسرعان مما رفعت لجنة الإستئناف عقوبة الإيقاف عن دييجو سيميوني مكتفية بتوجيه إنذار للمدرب الأرجنتيني تفاعلاً مع الطعن الفوري الذي تقدم به أتلتيكو مدريد في القضية.

وبذلك لن يتابع دييجو سيميوني بأي إجراءات من لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني، حيث سيكون حاضراً بشكل طبيعي خلال مباراة أتلتيكو مدريد القادمة أمام لاس بالماس يوم السبت ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 44 من مسلسل الغرفة 309 مترجمة | [627 قراءة]
2 الحلقة الرابعة من مسلسل العهد مترجمة | [441 قراءة]
3 التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي | [306 قراءة]
4 شفاعمرو: الشرطة تحقق مع الحاضنات | [303 قراءة]
5 هبوعيل ابناء زلفة يفوز على ابناء مجد الكروم | [241 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الأطباء الصغار من الرملة يزورون مستشفى هعيمك | [0 مشاركة]
4 رسميا.. نيمار يغيب عن الكلاسيكو | [0 مشاركة]
5 مدرب إسبانيول: أتلتيكو مدريد يصعب تدميره | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب