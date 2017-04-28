كفركنا: عقد راية الصلح بين عائلتي صبيح ودهامشة بأجواء من المحبة والتآخي

استجابت العائلتان لمبادرة لجنة الصلح المكونة من رجال دين وشخصيات اجتماعية من البلدة وبداية صفحة جديدة من العفو والتسامح والمحبة وانهاء النزاع والخلاف

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تم الليلة في بلدة كفركنا عقد راية الصلح بين العائلتين المتخاصمتين صبيح ودهامشة، جاء ذلك في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها القرية خلال الأيام الاخيرة حيث أصيب عدد من السكان بجروح، وتم اعتقال عدة اشخاص.



خلال عقد راية من الصلح في كفركنا

وقد استجابت العائلتان لمبادرة لجنة الصلح المكونة من رجال دين وشخصيات اجتماعية من البلدة وبداية صفحة جديدة من العفو والتسامح والمحبة وانهاء النزاع والخلاف. وبموجب الصلح يتنازل الطرفان عن كافة الحقوق العشائرية والقانونية وقبول الصلح اكراما لله ورسوله الكريم .