اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الجمعة
بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الجمعة الموافق 28.4.17:
الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
فياريال ضد سبورتينغ خيخون
الدوري الإيطالي:
أتلانتا ضد يوفنتوس
الدوري الألماني:
باير ليفركوزن ضد شالكه 04
الدوري الفرنسي:
أنجيه ضد ليون
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك