اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الجمعة

رياضة وشباب

[X]
اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الجمعة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الجمعة

 

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-28 07:58:11 A A

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الجمعة الموافق 28.4.17:

الدوري الإسباني الدرجة الأولى:

فياريال ضد سبورتينغ خيخون

الدوري الإيطالي:

أتلانتا ضد يوفنتوس

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن ضد شالكه 04

الدوري الفرنسي:

أنجيه ضد ليون

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA | [412 قراءة]
2 المجلس النسائي كفرقرع ينظم احتفالا لاحياء ذكرى الإسرا | [353 قراءة]
3 إسرائيل: عدد السكان 8.68 مليون نسمة و20.8% عرب | [327 قراءة]
4 غدا: مار يوسف الناصرة تستعد للامسية التعليمية | [188 قراءة]
5 التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي | [174 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 رندة البحيري: لا أريد الذهاب إلى فرنسا | [0 مشاركة]
4 ضابط إسرائيلي: نستبعد حربا مع حماس | [0 مشاركة]
5 زيدان وإنريكي.. من ينتصر في صراع القوة والضعف؟ | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب