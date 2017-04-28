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رياضة وشباب رياضة عالمية خاميس يبلغ مورينيو برغبته في الانتقال إلى مانشستر يونايتد

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خاميس يبلغ مورينيو برغبته في الانتقال إلى مانشستر
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خاميس يبلغ مورينيو برغبته في الانتقال إلى مانشستر يونايتد

أشارت هذه التقارير أن اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 25 عاماً قرر الرحيل عن ريال مدريد 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-04-28 07:26:03 A A

 كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد أبلغ المدرب جوزيه مورينيو أنه يريد الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

 

وأشارت هذه التقارير أن اللاعب الكولومبي البالغ من العمر 25 عاماً قرر الرحيل عن ريال مدريد ، فيما تسعى العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى للحصول على خدماته.وانضم خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد في عام 2014 قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 63 مليون جنيه استرليني بعد فوزه بالحذاء الذهبي في نهائيات كأس العالم 2014.
ويخطط المدرب جوزيه مورينيو لاجراء العديد من التغييرات في مانشستر يونايتد هذا الصيف ، حيث يريد التعاقد مع أنطوان جريزمان بالإضافة إلى نجم موناكو برناردو سيلفا.

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