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رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل ابناء زلفة يفوز على ابناء مجد الكروم ويقترب من الارتقاء للدرجة الاولى

رياضة وشباب

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وادي عارة هبوعيل ابناء زلفة يفوز على ابناء مجد الكروم
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هبوعيل ابناء زلفة يفوز على ابناء مجد الكروم ويقترب من الارتقاء للدرجة الاولى

نجح بلال حبشي لاعب زلفة بالدقيقة الـ108 من تسجيل هدف الفوز الثمين ، لتنطلق الاحتفالات في المدرجات بعد التأهل للمرحلة النهائية من الاختبارات والاستعداد لمواجهة فريق من الدرجة الاولى

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-27 22:22:32 A A

 حقق فريق هبوعيل ابناء زلفة من دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب فوزا كبيرا على فريق ابناء مجد الكروم من المنطقة الشمالية أ بالنتيجة 2-1 ، ضمن مباريات المرحلة قبل النهائية للارتقاء الى الدرجة الاولى . وكان الشوط الاول قد انتهى بتفوق مجد الكروم بالنتيجة 1-0 من هدف روبرت رحيل بالدقيقة الـ35.


وخلال الشوط الثاني من المباراة نجح ابناء زلفة من تسجيل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الـ67 عن طريق حمادة بعل . وبعدها لجأ الفريقين الى شوطين اضافيين لتحديد الفائز ومرة اخرى نجح بلال حبشي لاعب زلفة بالدقيقة الـ108 من تسجيل هدف الفوز الثمين ، لتنطلق الاحتفالات في المدرجات بعد التأهل للمرحلة النهائية من الاختبارات والاستعداد لمواجهة فريق من الدرجة الاولى . 

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