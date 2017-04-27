هبوعيل ابناء زلفة يفوز على ابناء مجد الكروم ويقترب من الارتقاء للدرجة الاولى

نجح بلال حبشي لاعب زلفة بالدقيقة الـ108 من تسجيل هدف الفوز الثمين ، لتنطلق الاحتفالات في المدرجات بعد التأهل للمرحلة النهائية من الاختبارات والاستعداد لمواجهة فريق من الدرجة الاولى

حقق فريق هبوعيل ابناء زلفة من دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب فوزا كبيرا على فريق ابناء مجد الكروم من المنطقة الشمالية أ بالنتيجة 2-1 ، ضمن مباريات المرحلة قبل النهائية للارتقاء الى الدرجة الاولى . وكان الشوط الاول قد انتهى بتفوق مجد الكروم بالنتيجة 1-0 من هدف روبرت رحيل بالدقيقة الـ35.

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وخلال الشوط الثاني من المباراة نجح ابناء زلفة من تسجيل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الـ67 عن طريق حمادة بعل . وبعدها لجأ الفريقين الى شوطين اضافيين لتحديد الفائز ومرة اخرى نجح بلال حبشي لاعب زلفة بالدقيقة الـ108 من تسجيل هدف الفوز الثمين ، لتنطلق الاحتفالات في المدرجات بعد التأهل للمرحلة النهائية من الاختبارات والاستعداد لمواجهة فريق من الدرجة الاولى .