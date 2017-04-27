اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار رعنانا: مشتبه يهاجم عيادة طبيّة ويلحق أضرارًا

أخبار

[X]
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رعنانا: مشتبه يهاجم عيادة طبيّة ويلحق أضرارًا

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

نشر: 2017-04-27 21:42:12 A A
وصل بيان صحفي صادر عن الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "أقدم مساء اليوم الخميس في رعنانا، شاب مشتب من السكان هناك بالعشرينات من عمره على مهاجمة إحدى العيادات الطبية بواسطة "منكاش" ملحقًا فيها أضرار دون تسجيل اصابات بشرية وهاربا وسط هرع الشرطة التي قامت بالقبص عليه وهو يهم بدخول العيادة مرة اخرى، بحيث تم تحويله والمنكاش الذي ضبط هناك للتحقيقات الجارية بكافة للتفاصيل والملابسات التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو الى عدم رضاه عن مستوى تناول علاجه الطبي هناك".
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ريال مدريد يرد على برشلونة ويسحق ديورتيفو لاكورونيا | [345 قراءة]
2 بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA | [296 قراءة]
3 برشلونة يواصل انتفاضته بفوز كاسح على أوساسونا | [247 قراءة]
4 الشيخ خطيب: هنالك هدف سياسي من تعيين خطيب | [224 قراءة]
5 المجلس النسائي كفرقرع ينظم احتفالا لاحياء ذكرى الإسرا | [187 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الحمل 21.4.17 | [0 مشاركة]
4 لائحة إتهام ضد سارق البيوت في جت ووادي عارة | [0 مشاركة]
5 مباريات اليوم الجمعة في مختلف درجات الدوري | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب