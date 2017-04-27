رعنانا: مشتبه يهاجم عيادة طبيّة ويلحق أضرارًا

وصل بيان صحفي صادر عن الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "أقدم مساء اليوم الخميس في رعنانا، شاب مشتب من السكان هناك بالعشرينات من عمره على مهاجمة إحدى العيادات الطبية بواسطة "منكاش" ملحقًا فيها أضرار دون تسجيل اصابات بشرية وهاربا وسط هرع الشرطة التي قامت بالقبص عليه وهو يهم بدخول العيادة مرة اخرى، بحيث تم تحويله والمنكاش الذي ضبط هناك للتحقيقات الجارية بكافة للتفاصيل والملابسات التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو الى عدم رضاه عن مستوى تناول علاجه الطبي هناك".