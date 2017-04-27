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أخبار محاكم وجنائيات القدس: إعتقال 3 أشخاص بشبهة الاخلال بالنظام في العيسويّة

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القدس والقضاء القدس: إعتقال 3 أشخاص بشبهة الاخلال بالنظام
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القدس: إعتقال 3 أشخاص بشبهة الاخلال بالنظام في العيسويّة

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-27 17:48:51 A A

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "على خلفية أحداث الاخلال بالنظام العنيفة التي حصلت خلال فترة الايام الاخيرة في القدس في حي العيسوية والتي شارك فيها عشرات من الشبان والملثمين وعلى مدار ساعات متواصلة ومع رد قوات شرطة حرس الحدود بوسائل التفريق وإبعاد المخلين، بالتالي ممسكة بزمام الامور مع تمكّن افراد الشرطة من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود خلالها من إلقاء القبض على مشتبهين مركزيين ضالعين وبما شمل قاصر وبالغ من سكان الحي الذين تم تحويلهما للتحقيقات الجارية"، بحسب البيان.

 

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