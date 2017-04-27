القدس: إعتقال 3 أشخاص بشبهة الاخلال بالنظام في العيسويّة

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "على خلفية أحداث الاخلال بالنظام العنيفة التي حصلت خلال فترة الايام الاخيرة في القدس في حي العيسوية والتي شارك فيها عشرات من الشبان والملثمين وعلى مدار ساعات متواصلة ومع رد قوات شرطة حرس الحدود بوسائل التفريق وإبعاد المخلين، بالتالي ممسكة بزمام الامور مع تمكّن افراد الشرطة من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود خلالها من إلقاء القبض على مشتبهين مركزيين ضالعين وبما شمل قاصر وبالغ من سكان الحي الذين تم تحويلهما للتحقيقات الجارية"، بحسب البيان.