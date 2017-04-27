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رياضة وشباب رياضة عالمية توريس عن مواجهة ريال مدريد: أتلتيكو يتواجد الآن في المكان المناسب ولا نخشى أحدًا

رياضة وشباب

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توريس عن مواجهة ريال مدريد: لا نخشى أحدًا
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توريس عن مواجهة ريال مدريد: أتلتيكو يتواجد الآن في المكان المناسب ولا نخشى أحدًا

فرناندو توريس:

أتلتيكو يوجد الآن في المكان المناسب له تاريخيًا إنه في فترة تطور نحن الآن أمام فرصة لتحقيق شيء لم يحققه أي جيل في السابق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-28 21:09:17 A A

صرّح مهاجم أتلتيكو مدريد، فرناندو توريس ، إن فريقه يجب أن يشعر بالفخر لأن مستواه تطور وبات يواجه ريال مدريد في نصف النهائي أو النهائي بمختلف البطولات، معتبرًا أن المنافسة بين فريقي العاصمة الإسبانية ازدادت خلال الأعوام الأخيرة.


فرناندو توريس

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال توريس: "أتلتيكو يوجد الآن في المكان المناسب له تاريخيًا، إنه في فترة تطور، نحن الآن أمام فرصة لتحقيق شيء لم يحققه أي جيل في السابق، نحلم بتقديم شيء للجماهير طالما كانت تتوق له".

وفيما يتعلق بمواجهة الريال في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، يومي 2 و10 مايو/آيار المقبلين ذهابًا وإيابًا، رد توريس بأن لاعبي الميرينجي اعتادوا على مثل هذه المواجهات أمام الأتلتي خلال السنوات الأخيرة، لذا فإنه لن يشعر بضغط أكبر أو أقل، مضيفًا أن أتلتيكو تحدوه آمال أكبر من تلك التي كانت لديه العام الماضي، عندما خسر أمام الريال في نهائي التشامبيونز ليج.

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