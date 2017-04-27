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تكنولوجيا تطبيقات جديدة سامسونج تطلق تطبيق دردشة لمن يعانون من اضطرابات اللغة

تكنولوجيا

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سامسونج تطلق تطبيق دردشة خاص
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سامسونج تطلق تطبيق دردشة لمن يعانون من اضطرابات اللغة

بالنظر إلى أن اللغة هي أهم أداة للتواصل، فإن فقدان القدرة على الكلام يمكن أن يكون له آثار سلبية على العلاقات الاجتماعية للشخص

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-27 22:22:32 A A

أعلنت شركة سامسونج ، عن إطلاق تطبيق جديد باسم "ويموجي" Wemogee، قالت إنه أول تطبيق للدردشة عن طريق الرموز التعبيرية صُمم لتمكين الناس، الذين يعانون من "الحُبْسة" وغيرها من اضطرابات اللغة، من التعبير عن أفكارهم وعواطفهم على نحو أكثر فعالية.


صورة توضيحية

وأشارت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان على موقعها إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم يعانون من الحُبْسة، وهو إضطراب يسبب فقدان القدرات اللغوية. وغالبًا ما تكون الحبسة نتيجة إصابة في أجزاء الدماغ المسؤولة عن التحدث والقراءة والكتابة وفهم الآخرين.

وبالنظر إلى أن اللغة هي أهم أداة للتواصل، فإن فقدان القدرة على الكلام يمكن أن يكون له آثار سلبية على العلاقات الاجتماعية للشخص، وغالبًا ما يكون له أثر على مشاعر الشخص. ولكن الدراسات الحديثة تُظهر أن الرموز التعبيرية، التي من المتوقع أن تصبح لغة بصرية عالمية في المستقبل، يمكن أن تساعد الناس الذين يعانون من اضطرابات اللغة مثل فقدان القدرة على الكلام على التعبير عن أنفسهم على نحو أفضل.

وقالت الشركة إن تطبيق "ويموجي"، الذي طورته "سامسونج إلكترونيكس إيطاليا" بالتعاون مع فريق من إختصاصيي معالجة النطق، يعمل كنوع من ترجمة النصوص إلى رموز تعبيرية وبالعكس. ويشمل التطبيق مكتبة من أكثر من 140 عبارة تتعلق بالاحتياجات الأساسية والتعبيرات العاطفية.

 وأضافت سامسونج أن العبارات المعرفة مسبقًا تترجم إلى تسلسل منطقي من الرموز التعبيرية وتنقسم إلى ست فئات رئيسية بما في ذلك: الحياة اليومية، والأكل والشرب، والمشاعر، والمساعدة، والأنشطة الترفيهية، والاحتفالات بالذكريات السنوية.

ويتوفر تطبيق "ويموجي" مجانًا على نظام التشغيل أندرويد، وهو يدعم حاليًا اللغتين الإنجليزية والإيطالية فقط. وسوف يصل قريبًا إلى كل من متجر آب ستور لهواتف آيفون، ومتجر تطبيق سامسونج.

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