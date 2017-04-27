جلال صفدي في زيارة لمجلس كابول المحلي لبحث عمل المركز الجماهيري

كان بإستقبال الضيوف رئيس المجلس المحلي الشيخ صالح ريان، مدير قسم المعارف السيد نزار عيد، السيد مصطفى حمود سكرتير المجلس

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مكتب جلال بنا، جاء فيه: "قام اليوم السيد جلال صفدي مدير القسم العربي في دائرة المجتمع والشباب يرافقه عادل خطيب نائب لواء الشمال في شركة المراكز الجماهيرية وكل من السيد علي هيكل مسؤول التربية اللامنهجية والجماهيرية في وزارة المعارف والسيدة حنان سرحان مفتشة التعليم اللامنهجي بزياره ناجحة لمجلس محلي كابول والتي تمحورت حول عمل المركز الجماهيري والبرنامج التي ينفذها وأيضًا كيفية عمل الشراكات بين المركز الجماهيري وأقسام المجلس المختلفة وخصوصًا قسم الشبيبة".



خلال الجلسة



وأضاف البيان: "كان بإستقبال الضيوف رئيس المجلس المحلي الشيخ صالح ريان، مدير قسم المعارف السيد نزار عيد، السيد مصطفى حمود سكرتير المجلس، السيدة نورا ريان المستشارة التنظيمية في المجلس، السيد مصطفى شحادة مدير قسم الرياضة ومدير المركز الجماهيري بلال ابراهيم ومحمد ريان مركز البرامج في المركز الجماهيري. خلال الزيارة عقدت جلسة عمل إفتتحها نزار عيد والذي رحب بالضيوف وتحدث عن الدور الذي قام به السيد صفدي من أجل تطوير التعليم اللامنهجي في كابول. تلاه رئيس المجلس الذي تحدث عن المركز الجماهيري وأهميته في تطوير مجال التربية اللامنهجية في البلدة كما وشدّد على مسألة الشراكات ودور المركز كذراع تنفيذية لبرامج ومشاريع محلية".



وتابع: "السيد جلال صفدي استعرض التغييرات التي طرأت في دائرة المجتمع والشباب والتي تزامنت مع ضخ ميزانيات كبيرة للوسط العربي والتي صرف جزء منها لإقامة المراكز الجماهيرية وتطويرها بالإضافة الى تطوير الخدمات اللامنهجية والتي تهدف الى الحد من الظواهر السلبية لدى الشباب وتحويلهم الى قياديين وفعالين في المجتمع. مدير المركز الجماهيري بلال ابراهيم قدم عرضا عن اقامة المركز وتطوره ونشاطاته المختلفة التي بدأت تظهر بشكل جلي على صعيد البلدة كما وتطرق الى العلاقة بين المركز الجماهيري ووحدة الشبيبة من أجل تطوير برامج وفعاليات للشباب".



وأتم البيان: "في نهاية الجلسة أثنى الجميع على الجهود التي بذلها المجلس المحلي لتطوير المركز الجماهيري والذي يعتبر نموذجا ناجحا يحتذى به لما يظهر من مهنية في العمل الجماهيري وتشبيك مع المجلس المحلي لتخطيط وتنفيذ المشاريع الجماهيرية".