استمعوا - شيرين عبد الوهاب تطرح جديدها: على ايدك

الأغنية من كلمات مجدي النجار، ألحان حجاج عبد الرحمن، وتوزيع توما

أطلقت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أحدث أعمالها الفنية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي أغنية منفردة بعنوان "على ايدك"، وهي من كلمات مجدي النجار، ألحان حجاج عبد الرحمن، وتوزيع توما.





وتقول كلمات الأغنية:"على ايدك اتعلمنا، على ايدك والله فهمنا.. اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليّا، وعرفت طريقي لقلبك بالصدق وحسن النية وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا، على ايدك والله فهمنا....حبيتك وابتديت يبقالي ناس وبيت وبقربك التقيت الدنيا حاجة تانية اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليّا...وعرفت طريقي لقلبك بالصدق وحسن النية وعلى ايدك اتعلمنا".